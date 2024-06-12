В районе Волчанска идет бой, у Спорного и Раздолевки напряженная ситуация – Генштаб

На Харьковском направлении продолжаются бои в районе Волчанска. Также напряженная ситуация в эти сутки наблюдается на Северском направлении вблизи Спорного и Раздолевки.

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 12 июня. Так, уже в эти сутки на фронте произошло 40 боевых столкновений.

Вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, совершил 59 авиационных ударов (сбросив 98 КАБ) и около 4000 обстрелов (112 из них – из реактивных систем залпового огня).

Также вчера украинские воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники противника.

Всего 11 июня было зафиксировано 98 боевых столкновений, в ходе которых общие потери российских захватчиков составили 980 человек. Кроме того, враг потерял девять танков, 11 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БПЛА ОТР, две ракеты, 60 автомобилей и две единицы специальной техники.

Сегодня уже произошло 40 боевых столкновений. Оккупанты совершили один ракетный удар, пять авиаударов, сбросив восемь КАБов, и 623 обстрела наших позиций. Враг также задействовал 68 дронов-камикадзе для ударов.

На Харьковском направлении продолжаются попытки захватчиков атаковать Волчанск. С начала суток в районе города продолжается боестолкновение, ситуация остается контролируемой.

На Купянском направлении попытка агрессора атаковать в районе Петропавловки потерпела неудачу. Напряженная ситуация возле Мясожаровки, где продолжается бой.

По уточненной информации, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены семь автомобилей. Также повреждены четыре пушки и три автомобиля.

На Лиманском направлении продолжаются бои в районах Дружелюбовки, Невского и Серебрянского лесничества. Ситуация под контролем Сил обороны. Вчера на этом направлении враг потерял 141 человека, один танк и два автомобиля.

На Северском направлении ситуация остается напряженной вблизи Спорного и Раздолевки, где с начала суток произошло 11 боестолкновений. Два из них были отражены, девять еще продолжаются.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении враг потерял 64 человека, из которых 25 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили танк и три автомобиля, повредили девять пушек и две единицы автотранспорта противника.

На Покровском направлении оккупанты пытаются продвинуться в районах Калиново, Новоалександровки и Новопокровска. За сегодняшний день произошло 10 атак на наши позиции, три из которых были успешно отбиты. Боевые действия продолжаются.

За прошедшие сутки на Покровском направлении враг потерял 235 человек. Уничтожены две боевые бронированные машины, три пушки и три автомобиля. Также повреждена одна боевая бронированная машина, пять пушек, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА.

Агрессор продолжает натиск на наши позиции на Кураховском направлении, в районах Красногоровки и Георгиевки. Ситуация контролируемая, боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды потерпел неудачу при попытках вытеснить украинских защитников с позиций в районе Малой Токмачки. Потери позиций не допущены.

На других направлениях активных действий оккупанты не проводили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июня российские войска устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку. Они запустили по нашей стране 30 ракет и "Шахедов". Силы ПВО сбили 29 вражеских средств воздушного поражения.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами с Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе, захватчики направили на столицу. Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.