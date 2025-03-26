В районе Волчанская оккупанты пошли в штурм с МТЛБ и БМП-2 и поплатились: уничтожена техника и личный состав противника. Видео

Силы обороны Украины не прекращают наносить врагу ощутимые потери по всей линии фронта. В частности, неудачной оказалась попытка оккупантов штурмовать позиции ВСУ на Восточном направлении в районе Волчанска.

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Видео с феерическим уничтожением вражеской техники опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Наступление путинской армии на этом участке закончилось плохим результатом.

"На Харьковщине операторы БПЛА бригады "Форпост" уничтожили технику и личный состав противника. Штурм оккупантов в районе Волчанска закончился полным разгромом", – говорится в сообщении.

Российские военные пытались атаковать оборонительные позиции украинских пограничников, используя две единицы МТЛБ и БМП-2. Бойцы бригады "Форпост" оперативно обнаружили вражескую технику и уничтожили ее. После этого ударами из дронов ликвидировали вражескую пехоту.

Напомним, военные из Сил беспилотных систем в Донецкой области превратили в металлолом очередную северокорейскую САУ М-1978 "Коксан". Уничтоженная САУ является одной из наиболее дальнобойных ствольных артиллерийских систем, находящихся на вооружении ВС РФ. За последний месяц это уже пятая такая установка, выведенная из строя нашими защитниками.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российского пограничного залога в селе Глотово Белгородской области РФ. В результате поражения были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование противника.

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