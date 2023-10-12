В разведке дали прогноз о продолжительности войны против РФ: может закончиться катастрофой

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Кремль скоро будет искать выход для окончания войны в нашей стране. Там прогнозируют, что происходящие в государстве-террористе процессы могут закончиться катастрофой.

Об этом рассказал представитель ГУР Вадим Скибицкий. По его словам, у РФ уже нет никакого смысла пытаться затягивать войну. Вторжение в нашу страну, спровоцировало процессы, очень негативно влияющие на Кремль (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет об экономических и политических процессах, а также о происходящем на международном уровне вокруг РФ.

"Украина стремится освобождения всей своей территории, однако ее ресурсы не безграничны. То же касается и ресурсов союзников Украины и ресурсов России. Год-две войны может привести к катастрофическим последствиям. Для многих, в том числе и для РФ", – сказал Скибицкий.

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Тем временем в разведке надеются, что война закончится "скоро". Однако, как отмечается, это зависит от ситуации на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, армия оккупантов потеряла более 300 тысяч солдат и наемников. Цифры потерь у захватчиков в разы превышают несущие Силы обороны, защищая свою землю.

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