В реестре 'Оберег' будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки: разъяснение

В Министерстве обороны Украины сообщили, что функционал реестра "Оберіг" был усовершенствован. Так, в реестре будет отдельное поле, которое будет указывать на статус вручения повестки лицу и показывать когда это произошло.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, в комментарии для сообщества программистов Dou.ua. Также в реестре будет видно, если лицо не обновило данные.

Черногоренко отметила, что оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству лично и заверено подписью. А все остальные методы пока не правомерны.

Так, согласно ее словам, если повестка военнообязанному была направлена по почте, в реестр не должны вносить отметку, что она была вручена.

В то же время, если в реестре будут внесены некоторые "некорректные данные", человек может обратиться в службу поддержки для их актуализации или получить алгоритм для внесения изменений.

В мобильном приложении для военнообязанных пользователь не будет видеть историю изменений для каждого поля с датой, но сможет увидеть общую дату обновления.

"В первую очередь мы говорим именно о внесении изменений в контактные данные", – пояснила она.

Информация, которую может просмотреть в "Обереге", включает:

Фамилия Имя Отчество.

Вид учета либо дата снятия с учета.

Категория учета.

Дата рождения.

Информация об отсрочке, бронировании и дате окончания.

Постановление и дата ВЛК.

Звание.

Код и наименование военно-учетной специальности.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Уникальный номер в системе "Оберег".

ТЦК и СП, где лицо состоит на учете.

Информация о том, находится ли лицо в розыске.

Когда будет настроено взаимодействие со всеми определенными реестрами, реестр "Оберег" сможет автоматически получать всю необходимую информацию. ТЦК и СП будут контактировать с военнообязанными только в редких случаях. В настоящее время в Минобороны активно работают над этим процессом.

"Но полностью убрать человека из этого процесса мы не можем. Потому что некоторые данные он должен заверять лично. И даже после автоматизированного обновления данных ТЦК все равно сможет вызвать военнообязанного для сверки, если последние изменения вносили давно", – отметила Черногоренко.

Детальнее о том, что такое реестр "Оберіг", какие данные о военнообязанных туда вносят и кто будет иметь доступ читайте в материале OBOZ.UA.

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