В результате атаки БПЛА на Дзержинск поврежден завод взрывчатых веществ: появились подробности

В среду, 9 апреля, "украинские птички" посетили российский город Дзержинск (Нижегородская область). Менее чем через сутки стало известно, что во время этой атаки дронами был поврежден завод взрывчатых веществ.

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Об этом пишут российские Telegram-каналы. В результате атаки на заводе повреждена трубопроводная эстакада и два цеха.

"Как выяснилось, несмотря на заявления главы региона об отражении атаки БПЛА "над промышленной территорией одного из округов", по меньшей мере 3 беспилотника попали в ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова.

Отмечается, что это градообразующее Дзержинское предприятие, входящее в военно-промышленный комплекс России.

Подробности

Российское предприятие включено в список санкций стран Евросоюза. Он находится также под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии.

Украинские БПЛА уже раньше атаковали предприятие. В частности, в октябре 2024 года в результате атаки дронов был поврежден один из цехов завода. Там производят октоген и гексоген.

Кроме того, в 2024 году жители российского города Дзержинск Нижегородской области сообщили о взрывах в ночь на 1 марта. Впоследствии в минобороны РФ заявили, что область была атакована тремя БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 апреля в нескольких регионах РФ пожаловались на атаку дронов. Серия взрывов была зафиксирована в Московской и Калужской областях.

Также в России жаловались на атаку украинских дронов по Саранску. Под удар попал завод "Оптоковолоконные системы". Это первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БПЛА на фронте.

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