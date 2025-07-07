В результате попадания погиб охранник, который не успел пройти в укрытие: новые детали атаки РФ на Одессу. Видео

В ночь на 7 июля Одесса снова оказалась под атакой со стороны российских дронов. Один из ударов пришелся на помещение охраны строительного объекта.

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В результате попадания погиб мужчина – охранник, который не успел спуститься в укрытие. О деталях трагедии сообщил руководитель компании-застройщика Александр.

По его словам, во время объявления тревоги большинство работников перешли в убежище. Однако один из охранников остался на посту. Именно в это помещение и произошло прямое попадание.

"Попадание было прямо в помещение охраны. Жертв могло бы быть больше, если бы охранники с начала тревоги не перешли в хранилище. Один остался. Он не перешел в убежище. Поэтому и погиб", – сказал руководитель.

Напомним, россияне снова повредили своими ударами гражданскую инфраструктуру, в частности СТО и легковые автомобили. Кроме того, произошло возгорание помещения для охраны возле новостройки.

В Одесской областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 7 июля Россия нанесла дроновые удары по жилым кварталам Харькова. Произошло попадание в многоэтажку, вспыхнул пожар и пострадали 27 человек, среди которых – трое детей.

– Кроме того, страна-агрессор Россия атакой дронов в ночь на 7 июля нанесла очередные повреждения столице Украины. Из-за падения сбитых вражеских целей в Киеве задело гражданские здания и тепломагистраль, загорелась газовая труба и автомобили.

– 6 июля российская оккупационная армия ударила по Сумской области. В результате атаки возник масштабный пожар, два человека погибли, еще два – получили травмы.

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