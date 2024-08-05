В РФ заговорили о 'красных линиях' после появления у Украины F-16: в ISW оценили рефлексивную реакцию врага

Российские провоенные блогеры отреагировали на прибытие истребителей F-16 в Украину, пытаясь преуменьшить потенциальные последствия, которые те могут принести Силам обороны на поле боя. Они попытались представить поставку самолетов и других западных систем вооружения как непреодолимую "красную линию" Кремля.

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Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики отметили, что Киев только накануне подтвердил получение первой партии многоцелевых истребителей американского производства.

Так, президент Владимир Зеленский в день Воздушных сил ВСУ 4 августа объявил, что Украина получила неуказанное количество F-16 из неуказанных стран Запада, и особо поблагодарил Данию, Нидерланды и США.

Издание The Economist в тот же день написало, что Украина на данный момент получила 10 из обещанных 79 самолетов, при этом украинские силы должны иметь возможность летать на 20 самолетах к концу 2024 года.

"Мы продолжаем оценивать, что Украине понадобится значительное количество F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы она преуспела в интеграции этих самолетов в свой более широкий зонтик противовоздушной обороны. Ей также необходимо будет продолжить усилия по поражению российских средств ПВО в тылу и на оккупированных территориях с помощью дальнобойного западного оружия, чтобы иметь возможность использовать F-16", – подчеркнули в ISW.

При этом там обратили внимание на реакцию внутри страны-агрессора России, назвав ее обычной рефлексией. В частности, несколько прокремлевских блогеров заявили, якобы западные и украинские СМИ "преувеличивают" прибытие F-16, чтобы отвлечь внимание от "неудач на поле боя". Многие из этих россиян немедленно перешли к обсуждению того, как ВС РФ якобы начнут нацеливаться и уничтожать эти самолеты.

Аналитики ISW отметили, что российские комментаторы и официальные лица информационного пространства часто заявляли, якобы поставка западного оружия в Украину представляет собой "красную линию", которая вынудит Кремль к эскалационной реакции. При этом Россия неоднократно доказывала, что призыв к предполагаемым "красным линиям" – это ее рефлексивный метод контроля, призванный заставить Запад сдержаться от предоставления Киеву дополнительной военной помощи.

"Политика Запада и Украины неоднократно пересекала "красные линии", которые сама Россия определила с начала войны, не вызывая при этом существенной реакции со ее стороны. Комментарии российских блогеров свидетельствуют о том, что именно так и будет с ответом РФ на F-16", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, находящиеся на вооружении Украины многоцелевые истребители F-16 оснащены PIDS и ECIPS – новейшими системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Они обеспечивают жизненно важное усовершенствование комплекса самозащиты самолетов.

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