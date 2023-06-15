В России начался "суд" над более 20 украинскими солдатами, попавшими в плен во время многомесячной борьбы за оборону портового города Мариуполя от российских оккупантов. Защитники Украины являются военнослужащими полка "Азов", элитного подразделения украинских вооруженных сил, которое несколько месяцев героически сражалось с путинской армией.

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Об этом сообщает АР и Al Jazeera. В среду "суд" в Ростове-на-Дону на юге России начал слушания "дел" против военнослужащих "Азова".

Из 22 подсудимых, предстающих перед "судом", восемь женщин. На фотографиях, сделанных на заседании в среду, украинские солдаты бледные и очень худые с наголо выбритыми головами сидят за стеклянной панелью в зале суда.

Их обвиняют в якобы причастности к террористической организации и участии в акции по свержению пророссийской власти в Донецкой области.

Как известно, в августе прошлого года высший суд России признал полк "Азов" – бывший добровольческий батальон, официально интегрированный в украинскую армию, "террористической" организацией. Постановление верховного суда России предусматривает длительные сроки тюремного заключения для членов "Азова", которых российские власти обвиняют в "укрывательстве неонацистской идеологии и идеологии сторонников превосходства белой расы".

В случае "осуждения" в России им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов", Украина откажется от любых переговоров с государством-террористом Россией. Наша страна не потерпит издевательств над своими людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 26 апреля из российского плена уже удалось вернуть 2279 украинцев и украинок. Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для успешных обменов.