В России некому работать в ресторанах, на стройках и в ЖКХ: мигранты бегут из Москвы и Питера из-за войны

В России не хватает кадров. В дефиците повара, учителя, медики, дворники. Кадровый голод ощущают российские производства.

В РФ эксперты утверждают, что причина в ослаблении курса рубля: мол, после того как отечественная валюта осенью рухнула, мигранты стали покидать работу и уезжать. На самом деле причина далеко не в этом, а в войне, которую РФ ведет против Украины. И выходцев из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана массово отлавливают и заставляют идти воевать в Украину.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Поваров забирают в армию прямо с работы

Первыми дефицит кадров почувствовали российские рестораны и кафе. Сейчас на рынке полно вакансий поваров, а вот претендентов в разы меньше. Больше всего вакансий на эти должности в Москве, Питере и Краснодарском крае.

"Нам нужно было открывать ресторан в Москве, так хозяин нанимал шеф-повара за три тысячи долларов! Платил любые деньги, лишь бы начать бизнес. И такое практикуется повсюду. Не верьте, если вам говорят, что причина в ковиде, мол, из-за того, что рестораны были долго закрыты, а часть из них после эпидемии вовсе не открылась. На самом деле на кухнях Москвы, Питера работают мигранты. А их уже год как гребут в армию, на фронт. Многих забрали, а те, кто остался, испугались, уехали к себе, чтобы переждать это время", – рассказывает на одном из российских форумов сотрудник ресторана с ником "Али".

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Другие его поддерживают и пишут, что такое происходит во многих городах России. Чтобы открыть заведение, хозяева нанимают работников кухни на большие зарплаты, потом их снижают или просто обманывают и не платят.

"Еще не хватает барменов, сотрудников клининга, подсобных работников", – жалуется владелец бара в Питере.

"У нас в ресторан как-то пришли силовики и забрали всех мужчин с кухни и официантов. На следующий день никто на работу из них не вышел. Большинство отправили воевать. Кто смог сбежать или выкрутиться, теперь прячутся. Силовики заходят даже в мечети и там забирают в солдаты. Естественно, мусульмане либо уезжают к себе на родину, либо прячутся, воевать никто из них не хочет", – признается житель Москвы по имени Николай.

Теперь в российском ресторане ждать своего заказа приходится намного дольше. Это очень не нравится посетителям, они устраивают скандалы, уходят не расплатившись. Причина – один повар вынужден готовить горячие и холодные блюда одновременно, потому что рук не хватает.

Владельцы повышают цены на блюда, чтобы повысить зарплаты тем, кто еще остался. А россияне, которые потеряли доходы из-за падения курса рубля, уже в заведения ходят реже. Причем больше всего от этого страдают рестораны и кафе среднего класса.

Хотя в российской статистике с цифрами о доходах граждан все хорошо, некоторые российские эксперты говорят о том, что у 25% россиян образовалась дыра в личном бюджете. Им не хватает денег на самое необходимое, не то что на походы в ресторан.

"Зарастаем грязью по самые уши"

Проблема есть и в российском строительном бизнесе. На стройках давно уже работают мигранты, выходцы из бывших республик. Они в основном занимаются строительством и подсобными работами. Но из-за того, что их массово отлавливают и отправляют на войну, теперь их тоже не хватает.

По данным Института Гайдара, в Россию в этом году въехало на 15% меньше мигрантов.

Образовался даже дефицит рабочих рук среди дворников. В ЖКХ, по официальным данным, не хватает 200 тыс. человек. И если раньше в Москве, Питере эти люди содержали в чистоте дворы и улицы, то сейчас ситуация резко изменилась.

"Листья никто не подметает, мусор не убирает, в подъездах, на детских площадках стало грязно. Все наши дворники-узбеки исчезли. На их место берут родных алкашей, которые работать не умеют. И это настоящая проблема, скоро грязью зарастем по самые уши", – жалуется пенсионерка из Москвы Людмила Афанасьевна.

В российских школах не хватает и учителей. По скромным подсчетам российских чиновников, пустует 1% вакансий, но на самом деле специалисты утверждают, что минимум 3,7% учителей не хватает.

"Мужчин забирают в армию, они бюджетники, им некуда деваться. Часть людей выехала кто куда – за рубеж, к себе домой в другие города и поселки. Погибать на фронте никто не хочет", – признается учитель из Новосибирска.

Нет врачей, медсестер, даже санитарок. Из-за этого в некоторых регионах объединяются лечебные учреждения. Они стоят полупустые, а так хоть врач сможет, кроме смены в поликлинике, подработать в больнице.

Жалуются на кадровый голод даже в сферах внешне-экономических связей. Молодые специалисты приходят абсолютно неподготовленными, а более опытные выехали, спрятались или уже на фронте.

Поэтому в компаниях ищут работников, которые готовы на одну зарплату совмещать должности юриста, финансиста, маркетолога, IT-специалиста со знанием иностранного языка.

Если так дальше пойдет, то скоро работать в РФ будет некому. Там уже поговаривают о том, чтобы впустить в страну бангладешцев, пакистанцев. Правда, их просто так на фронт не отправишь.