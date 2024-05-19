В России объявили в розыск заместителя главы Офиса Зеленского Романа Машовца

Российское министерство внутренних дел объявило в розыск заместителя главы Офиса президента Украины Романа Машовца. Там акцентировали, что он является ветераном военной разведки и специального назначения.

В то же время саму причину так называемого розыска в стране-агрессоре не называют. Новость распространили кремлевские издания, ссылаясь на указанное ведомство РФ.

Пропагандисты распространили скриншот с базы российского МВД, где указано, что украинец Машовец "разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ".

Подробности относительно того, в чем именно Кремль решил "обвинить" украинского чиновника, российское ведомство не рассказало. Но ранее в РФ заявляли, что он "стоит за организацией покушения" на гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова и нескольких других представителей "властей" на полуострове.

В частности, 3 мая пропагандисты сообщали, что российская ФСБ "предотвратила" это "преступление", и показали спектакль с якобы задержанием "членов украинской агентурной группы". Впоследствии они даже выдали видео с так называемым допросом "диверсанта", который рассказал сказку о "ДРГ", завербованных в нее полуслепых крымских пенсионерах и "британской" взрывчатке.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 мая в России заявили об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним россияне принялись "разыскивать" и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также пятого президента Петра Порошенко.

Через несколько дней МВД РФ в нехарактерной для себя манере объяснило информацию о розыске украинских президентов на их интернет-ресурсе "техническим исполнителем". Впоследствии данные о Зеленском и Порошенко внезапно убрали с базы розыска российского ведомства.

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