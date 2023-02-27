В России похвастались ударом по Хмельницкому, в результате которого погибли спасатели

Министерство обороны Российской Федерации похвасталось "успешными" ударами дронами-камикадзе по городу Хмельницкий, из-за которых погибло двое сотрудников ГСЧС Украины. В стране-агрессоре утверждают, что были поражены военные объекты.

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Пресс-служба МО противника 27 февраля заявила: мол, был поражен "оперативный центр специальных операций "Запад". Также утверждается, что удар был нанесен по "центру радиоэлектронной разведки ВСУ" в Броварах.

Российское ведомство никак не прокомментировало то, что в результате есть жертвы и пострадавшие.

Напомним, что оккупанты атаковали Украину дронами Shahed-131/136 в ночь на 27 февраля. В Киевской, Черниговской, Житомирской областях срабатывала ПВО, в Хмельницком прогремели взрывы, были прилеты. В Украине не раскрывают, где именно прогремели взрывы.

Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 из 14 вражеских БПЛА. Власти подтвердили, что в результате атаки по городу Хмельницкий погибли два спасателя, еще трое людей пострадали.

Как писал OBOZREVATEL, в ГСЧС и МВД сообщили, что во время ликвидации последствий атаки погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук. Они находились на месте ЧП, когда враг совершил повторный удар.

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