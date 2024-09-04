В России похвастались 'высокоточным' ударом по Львову, которым убили детей. Фото

В министерстве обороны страны-агрессора РФ похвастались, что нанесли по Львову "высокоточный удар" и якобы попали "по предприятиям украинского ОПК". На самом деле прилет "Кинжалов" разрушил жилые дома и памятники архитектуры, убив семерых мирных жителей, среди которых трое – дети.

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Соответствующее заявление минобороны России выдало в своей ежедневной сводке о ходе "СВО". Там похвастали, что армия оккупантов нанесла "групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами "Кинжал" и ударными БПЛА".

При этом целью ударов, как уверяют в минобороны РФ, якобы были "предприятия ОПК Украины" во Львове.

В российском министерстве утверждают, что там "осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов" авиацтехники и ракетного вооружения Вооруженных сил Украины.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – заявили у министра Белоусова, умолчав при этом о гибели людей.

Как сообщал OBOZ.UA, около шести утра среды, 4 сентября, во Львове прогремели взрывы вследствие атаки российскими "Кинжалами" и дронами. Семь человек погибли, из них трое – дети. По меньшей мере, 47 человек пострадали, в том числе пятеро детей.

Среди жертв очередного российского военного преступления – семья с тремя детьми, в живых из которой остался только мужчина.

Под ударом были жилые дома, учебные заведения, памятники архитектуры из списка ЮНЕСКО. На 11 утра продолжались поиски людей под завалами.

Кроме того, Россия атаковала и Кривой Рог. Пятеро человек получили ранения, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Президент Владимир Зеленский, комментируя атаку РФ, призвал союзников придать Украине больше дальнобойности, чтобы дать справедливый ответ террору Москвы.

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