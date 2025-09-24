В России пожаловались, что Украина начала запускать во время атак дронов воздушные шары: почему это стало вызовом для российской ПВО

В ночь на 23 сентября во время дроновой атаки по России Украина запустила вместе с беспилотниками большое количество воздушных шаров. Они применяются для того, чтобы перегрузить ПВО противника.

РосСМИ заявили об этом, ссылаясь на источники в российском министерстве обороны. Сообщается, что раньше таких массовых пусков воздушных шаров украинские защитники не совершали.

Что именно мешало ПВО РФ сбивать дроны?

Скорее всего, Силы обороны пытались обмануть вражеские радары метеозондами или летающими объектами, подобными на них. Это наполненные гелием латексные сферы. Когда они находятся на высоте уровня моря, диаметр достигает нескольких метров, но на большой высоте они расширяются. Известно, что армия РФ тоже использовала такие аппараты.

Суть их применения – "забивание" каналов систем противовоздушной обороны и радаров ложными целями. Кроме того, система ПВО для отслеживания объектов должна перейти в активный режим. Это позволяет другой стороне засечь радиолокационные средства и, к примеру, разработать маршруты для дальнейших операций либо попытаться подготовить обстрелы техники ПВО.

Чтобы воздушные шары могли дезориентировать радары противника, их оборудуют металлическими рефлекторами – уголковыми отражателями, которые создают видимость объекта в радиодиапазоне.

Шары перемещаются ветром, поэтому пуски возможны только в подходящую погоду. Именно такая была в ночь на 23 сентября, когда юго-западный ветер (со скоростью 12–15 километров в час у поверхности земли) направлял шары от северо-восточных областей Украины в сторону Тулы, Рязани и Москвы.

В целом на этой территории преобладают юго-западные ветра, поэтому Украина имеет возможность применять подобные "обманки" для ПВО.

Что предшествовало

Россию, в том числе Москву и Московскую область, БПЛА атаковали с вечера 22 сентября. Только с полуночи мэр Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице сбиты 28 дронов. Общее число уничтоженных беспилотников уже превысило 40.

Обстрел снова остановил работу ряда крупных аэропортов страны-агрессора. По данным на 11:30 вторника, 23 сентября, в аэропортах Москвы и области были задержаны и отменены около 200 рейсов.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 24 сентября в российском Башкортостане под ударами БПЛА снова оказался нефтеперерабатывающий завод в городе Салават, который уже был атакован несколько дней назад. Цель находится в 1400 км от Украины. Туда, по предварительным данным, долетели беспилотники ЦСО "А" СБУ.

– Также поражены сразу две нефтеперекачивающих станции трубопровода Куйбышев – Тихорецк, который обеспечивает доставку топлива на юг России: "Занзеватка" и "Кузьмичи".

