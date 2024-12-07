В российском Майкопе слышали взрывы, было видно зарево и дым: вблизи города расположена авиабаза 'Ханская'. Фото и видео

В России снова пожаловались на "бавовну". В ночь на 7 декабря минимум два мощных взрыва слышали жители города Майкоп в Адыгее.

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После них был виден дым и пламя. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, на кадры из Майкопа, снятые жителями города, обратило внимание российское независимое издание ASTRA.

"Жители Майкопа сообщили о взрыве и публикуют в сети кадры, как утверждается, дыма в микрорайоне Черемушки. Официальной информации нет", – отмечено в сообщении.

Другое российское издание, ВЧК-ОГПУ, располагает информацией о минимум двух взрывах.

"Жители Майкопа сообщают о двух мощных взрывах, после чего наблюдают дым и пламя. Ранее БПЛА пытались атаковать военный аэродром Ханская. Сегодня воздушная тревога не объявлялась", – заявили там.

Подтвердили "бавовну" и некоторые пропагандистские российские паблики.

"Несколько взрывов прогремело над Майкопом. Предварительно, над республикой Адыгея в эти минуты работает ПВО. Как рассказали местные жители, было слышно минимум два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома. Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась, официальной информации пока не было", – писал один из них в 02:14 по киевскому времени.

Упомянутый микрорайон Черемушки расположен в северо-западной части города, в этом же направлении в 6 км от Майкопа расположена упомянутая авиабаза "Ханская".

На ней не так давно уже звучали взрывы: Силы обороны Украины атаковали авиабазу 10 октября. И, судя по снятым местными жителями фото и видео, а также данным сервиса мониторинга пожаров от NASA, атаковали успешно.

Местные власти тогда взрывы на складе боеприпасов на "Ханской", а также какие-либо другие последствия атаки, кроме пожара, категорически отрицали, однако эвакуировали жителей расположенного рядом поселка Родниково.

Пропагандисты РФ тем временем изо всех сил пытались убедить, что "Ханская" – это 72-я учебная авиабаза, которая является аэродромом Краснодарского авиационного училища, и что никаких военных боевых машин там отродясь не было. Однако в Defence Express, проанализировав спутниковые снимки от ESA, пришли к выводу, что размеры учебных самолетов не совпадают с теми, что реально находились на авиабазе: тогда там фиксировали 12 самолетов, среди которых могли быть боевые машины типа Су-30, Су-34 и Су-35.

Впоследствии в ГУР и СБУ раскрыли, сколько Су-34, Су-35 и Ми-8 было на пораженном в Адыгее аэродроме. Оттуда они взлетали, чтобы атаковать Украину.

Напомним, накануне, 6 декабря, в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции. Огонь охватил тысячи кв м площади.

А за день до этого в России пожаловались на атаку дрона на полигон Капустин Яр, откуда РФ запускала по Украине "Орешник".