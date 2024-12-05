В России пожаловались на атаку дрона на полигон Капустин Яр, откуда РФ запускала по Украине 'Орешник'. Видео

В России заявили об атаке украинского беспилотника на военный полигон Капустин Яр в Астраханской области. Этот полигон известен тем, что там проходят испытания новейших ракетных систем, в частности "Орешник", которые Россия применяла для ударов по Украине.

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По информации российских СМИ, дрон был сбит ПВО за несколько метров до въезда на территорию полигона. Однако взрывная волна повредила ворота.

Очевидцы, опубликовавшие видео инцидента, утверждают, что взрыв был настолько мощным, что его слышали в нескольких километрах от полигона. Несмотря на это, официальных сообщений о пострадавших или серьезных разрушениях пока нет.

Капустин Яр, или 4-й Государственный центральный межвидовой полигон РФ, был создан в 1946 году в северо-западной части Астраханской области. Его площадь сейчас составляет около 650 квадратных километров, но исторически территория была значительно больше и частично охватывала земли Казахстана.

Этот полигон используется для испытаний нового оружия, в частности межконтинентальных баллистических ракет. К примеру, 21 ноября из Капустина Яра был осуществлен запуск ракеты "Орешник" (по другим данным, "Рубеж") по украинскому городу Днепр. Стоимость одного такого запуска, по оценкам эксперта по обороне Фабиана Гоффмана, составляет около 10 миллионов долларов.

Интересно, что одноименный поселок Капустин Яр, который дал название полигону, находится в ужасном состоянии. Он выглядит запущенным, словно пережил длительные бомбардировки. В населенном пункте проживает около 5700 человек, и он напоминает эпицентр ядерного взрыва.

Несмотря на миллиардные расходы на разработку и испытание новых видов вооружения, финансирования на развитие инфраструктуры поселка так и не нашлось.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Комбинированная массированная атака на предприятия и критическую инфраструктуру города продолжалась с 5 до 7 часов утра.

– Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео. Также была найдена деталь ракеты, что раскрыла неудобную для Кремля правду.

– Диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Это было тестовое испытание боеприпаса.

– В Пентагоне подтвердили, что российская ракета "Орешник" была создана на базе МБР "Рубеж". Тем временем военные эксперты утверждают, что удар по Днепру россияне нанесли именно ракетой РС-26 "Рубеж". Она имеет радиус действия до 6000 км.

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