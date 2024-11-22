'Эта ракета не от хорошей жизни': военный аналитик объяснил, почему удар 'Орешником' по Днепру является жестом отчаяния Путина. Видео

Удар россиян по Днепру баллистической ракетой "Орешник", о котором официально объявил диктатор Владимир Путин, является жестом отчаяния с его стороны. Целью атаки врага, напомним, были предприятие "Южмаш" и КБ "Южное", занимающиеся изготовлением украинских ракет.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он отметил, что ранее РФ уже била по этим объектам разным вооружением – баллистикой, крылатыми ракетами, дронами – поэтому от наземных производственных мощностей там уже "не осталось живого места".

"Но своих целей они не достигли, и россияне использовали именно эту большую ракету для того, чтобы уничтожить все то, что находится под землей этого предприятия...У нас было много слов от больших должностных лиц, которые кичились тем, что у нас есть собственная программа, у нас есть первая сотня баллистических ракет, собственное производство, и мы ожидаем в следующем году еще три тысячи штук. Конечно, россияне не могли пройти мимо, не отреагировать, не попытаться остановить нашу программу. И вот такой удар, это был еще раз, по-моему, жест отчаяния, потому что обычным вооружением, обычными ракетами дотянуться туда не было возможности", – говорит Ступак.

"Я воспринимаю это (удар по Днепру – Ред.) как отчаяние. Эта ракета – это не от хорошей жизни. Это значит, что традиционных средств у него уже не остается. Надо идти куда-то выше, доставать с полок эту большую ракету и пробовать бить уже по украинскому предприятию", – добавил он.

На видео момента удара по Днепру видно, как ракета разложилась на отдельные боеголовки. Однако после этого на месте удара, к счастью, не фиксировались повторной детонации, которая свидетельствовала бы о достижении врагом его цели.

Ступак также сказал, что делать людям, которые паникуют из-за применения РФ "Орешника" и угроз Путина сделать это снова. Он посоветовал следить за официальными сообщениями посольств США, Великобритании и Китая. Если они сообщают о временном прекращении работы, то это будет свидетельствовать о том, что враг действительно может готовиться к новой атаке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Комбинированная массированная атака на предприятия и критическую инфраструктуру города продолжалась с 5 до 7 часов утра.

– Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео. Также была найдена деталь ракеты, которая разоблачила неудобную для Кремля правду.

– Диктатор Владимир Путин заявил, что РФ ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Это было тестовым испытанием боеприпаса.

– В Пентагоне подтвердили, что российская ракета "Орешник" была создана на базе МБР "Рубеж". Тем временем военные эксперты утверждают, что удар по Днепру россияне нанесли именно ракетой РС-26 "Рубеж".

– В ГУР говорят, что межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру 21 ноября Россия запустила, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время из Астраханской области до точки попадания в украинском облцентре составило 15 минут.

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