В Ростове-на-Дону устроили судилище над защитниками Мариуполя. Видео

В Ростове-на-Дону оккупанты устроили судилище над пленными защитниками Мариуполя из полка "Азов". Украинских военных, защищавших границы своего государства, россияне цинично судят по статье о "насильственном захвате власти ".

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Россияне хотят приговорить 24 украинских защитника к пожизненному заключению.

Как сообщается, оккупанты обвиняют украинских бойцов в нарушении ст. 278 и ст. 205.5 Уголовного кодекса России, касающиеся "насильственного захвата власти" и "участия в террористической организации".

"Еще раз. Гражданам Украины страна оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно.

Это прямой и откровенный ответ путинского трусливого режима на начатое слушание в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуполя детей, которых удалось вернуть. Искренне надеюсь на огласку. Ибо ничего другого Россия не боится. Но огласка до сих пор работает", – пишет Андрющенко.

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Напомним, что 24 сентября Мариуполь и Мелитополь, захваченные противником, могли бы отметить день города. Украина делает все для деоккупации всех своих территорий и скорейшей победы, заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразила история защитника "Азовстали", не сдавшегося в плен. Украинский военнослужащий Александр Иванцов (позывной "Восход") – это единственный воин, которому удалось выбраться из захваченной врагом "Азовстали" в Мариуполе (Донецкая область). Он сумел скрыться на территории завода, а затем прошел 200 километров, чтобы выйти из оккупации.

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