В русском Энгельсе пожаловались на атаку дронов, были слышны взрывы: в городе расположена авиабаза РФ. Видео

Город Энгельс Саратовской области России под утро 20 марта атаковали беспилотники. Местные жители слышали как минимум 4 взрыва.

Об этом сообщают российские СМИ. В Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2".

Пострадавших и разрушений инфраструктуры, по словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, не было.

"Над Энгельсом было ликвидировано БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет", – сообщил губернатор.

Взрывы были зафиксированы на камеру домофона. Слышен характерный гул мотора, отработка ПВО и три глухих взрыва.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что над областью якобы были сбиты 4 украинских беспилотника.

"Средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей", – заявили в российском ведомстве.

По всей вероятности, целью беспилотников была база ВКС России, которая находится недалеко от города.

Россияне, живущие рядом у авиабазы, говорят, что слышали от одного до пяти прилетов и что-то взрывалось после этого.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ недавно пополнили дополнительными самолетами. Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. Именно с "Энгельс-2" взлетают российские самолеты с ракетами, чтобы бить по украинским городам.

Напомним, ранее в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области Российской Федерации. Фото датированы 23 января 2024 года. На аэродроме находились шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, два бомбардировщика-ракетоносителя Ту-160 и один военно-транспортный самолет Ил-76/78, а также арсенал ракетного оружия.

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