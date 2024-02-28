Восемь самолетов было, четыре добавилось: появились спутниковые снимки аэродрома 'Энгельс-2' в России. Фото

Аэродром Энгельс-2 в Саратовской области РФ недавно пополнили дополнительными самолетами. Это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Именно с "Энгельс-2" взлетают российские самолеты с ракетами, чтобы бить по украинским городам. Спутниковые снимки аэродрома, как отмечает разведывательное сообщество Monitoring, говорят о пополнении авиапарка.

По состоянию на 26 февраля на аэродроме находились пять бортов Ту-95МС и три – Ту-160. "Значительных изменений в составе аэродрома не отмечается. Происходят регулярные тренировки бортов и их перемещение", - отметили разведчики. Также на недавних снимках был замечен один Ту-95МС на ремонтной площадке (без двух двигателей; по состоянию на 27 число оба двигателя установлены).

Однако вечером 27 февраля на аэродром прилетели четыре Ту-22М. Известно, что самолеты прибыли с базы "Оленья".

Ту-22М (в РФ это "изделие 45", а по кодификации НАТО это Backfire) – российский сверхзвуковой ракетоносец и бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Может нести ядерное оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России снизили интенсивность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По всей видимости, враг сделал соответствующие выводы после потери двух таких бортов за последние два месяца. С начала полномасштабной войны агрессор понес три потери А-50.

В частности, в феврале прошлого года такой самолет вывели из строя белорусские партизаны на авиабазе "Мачулищи". А в 2024 году Воздушные силы ВСУ сбили российские А-50 и самолет Ил-22 над Азовским морем 14 января. Кроме этого, 23 февраля в Силах обороны сообщили о сбитии А-50У оккупантов.

Перед началом полномасштабной войны в РФ было всего девять самолетов-разведчиков: три А-50 и шесть А-50У. Оккупанты используют их в качестве корректировщиков при массированных обстрелах Украины, один такой самолет стоит не менее $330 млн.

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