В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Вечером понедельника, 12 августа, в значительном количестве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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В связи с угрозой украинцев призывали пройти в укрытие. Об опасности предупредили в воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

В ПС уточнили, что фиксируется скоростная цель в Харьковской области в направлении Полтавщины.

Мониторинговые каналы также сообщают о скоростных воздушных целях из Белгородской области в направлении Полтавы.

Напомним, войска страны-агрессора России около полудня понедельника, 12 августа, ударили из артиллерии по городу Украинской Селидовской городской общины Покровского района Донбасса. В результате обстрела погибли два человека, еще один получил ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 августа войска РФ ударили ракетами по объектам инфраструктуры в Сумском районе. В результате обстрела были ранены два человека.

Кроме того, накануне кафиры массово обстреляли Херсонщину. Одна женщина погибла, девять человек получили ранения, двое из которых в тяжелом состоянии.

В Антоновке под Херсоном был уничтожен храм УГКЦ. 9 августа помещение чуть не сгорело из-за сброса с БПЛА, а 11-го оккупанты "добили" его ракетой.

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