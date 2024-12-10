В Саратовской области пожаловались на атаку дронов на военный аэродром: что известно

В Саратовской области России пожаловались на очередную атаку беспилотников на военный объект. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что атака была "прекращена" и, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

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Об этом сообщают росСМИ. Атака произошла у военной авиабазы "Энгельс-2", расположенной в Энгельсском районе.

Этот стратегически важный объект используется воздушно-космическими силами России, в частности, для базирования стратегических бомбардировщиков, участвующих в ракетных ударах по территории Украины.

По информации губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы. В то же время министерство обороны РФ на момент сообщения не прокомментировало ситуацию.

Эта авиабаза уже не впервые становится объектом атак. В предыдущие месяцы она неоднократно терпела удары, которые, по неподтвержденным данным, могли производиться беспилотниками.

"Энгельс-2" является одним из ключевых аэродромов для запуска стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-95 и Ту-160, которые используются для нанесения ударов по украинской инфраструктуре.

Следует отметить, что россияне разместили на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области немало своих военных самолетов. В частности, недавно там появились даже фронтовые бомбардировщики Су-34, которые ранее РФ предпочитала держать ближе к линии фронта.

К такому шагу российское командование вынудило желание оградить свою военную авиацию от ударов дальнобойными ракетами ATACMS, которые достают до расположенных ближе к границе авиабаз.

В ночь на 8 декабря несколько регионов страны-террориста России подверглись атакам дронов-камикадзе. Взрывы раздались в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областях.

Напомним, в ночь на 7 декабря минимум два мощных взрыва слышали жители города Майкоп в Адыгее. После них был виден дым и пламя.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вспыхнул мощный пожар в районе газовой станции. Огонь охватил тысячи кв. метров площади.

Как сообщал OBOZ.UA, в России заявили об атаке украинского беспилотника на военный полигон Капустин Яр в Астраханской области. Этот полигон известен тем, что там проходят испытания новейших ракетных систем, в частности "Орешника", которые Россия применяла для ударов по Украине.

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