Россия перебросила самолеты Су-34 на авиабазу 'Энгельс', чтобы спрятать их от ATACMS. Фото

Россияне разместили на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области немало своих военных самолетов. В частности, недавно там появились даже фронтовые бомбардировщики Су-34, которые ранее РФ предпочитала держать ближе к линии фронта.

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На такой шаг российское командование вынудило желание оградить свою военную авиацию от ударов дальнобойными ракетами ATACMS, которые достают до расположенных ближе к границе авиабаз. Об этом пишет Defense Express.

Военный портал обратил внимание на опубликованные OSINT-специалистом MT_Anderson в сети Х спутниковые фото авиабазы "Энгельс-2" от 7 декабря. Расследователь с удивлением констатировал, что "впервые видит" значительное присутствие фронтовых истребителей на этой довольно отдаленной от линии фронта авиабазе.

На снимках MT_Anderson насчитал более десяти самолетов, которые идентифицировал как девять Су-34 и два Су-27/Су-30.

"Также видно несколько Ту-95 и Ту-160 вместе с приманками", – добавил он.

В Defense Express уточнили, что на аэродроме находится несколько бомбардировщиков: два Ту-160 и еще один макет или нарисованный, а также Ту-95МС – четыре настоящих самолета и еще три нарисованных/макета.

Также на снимках зафиксированы три военно-транспортных самолета: один Ан-12 и два Ил-76. Кроме того, эксперты согласились с MT_Anderson в оценке наличия на аэродроме девяти Су-34 и двух Су-27/30.

"Для сравнения, в сентябре этого года на авиабазе "Энгельс" можно было увидеть меньшее количество самолетов, и это были в основном бомбардировщики (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) и также вероятно тот же Ан-12. А еще ранее в марте этого года – Ту-95 и Ту-160, всего около восьми самолетов", – пишет Defense Express.

В комментариях к своему твиту MT_Anderson признался: первым объяснением увеличения количества бомбардировщиков на этой авиабазе, которое пришло ему в голову, было желание российского командования уберечь самолеты.

Разделяют это мнение и в Defense Express.

"Аэродром "Энгельс" расположен на расстоянии ориентировочно в 600 км от Украины, поэтому, похоже, РФ решила частично именно сюда спрятать свои фронтовые бомбардировщики после того, как США раньше этого года дали "зеленый свет" бить дальнобойным вооружением непосредственно по РФ, в том числе и ракетами ATACMS", – считают авторы материала.

Напомним, 25 ноября Белый дом официально подтвердил разрешение для Украины наносить удары ракетами ATACMS по России. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Чиновник подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России и вокруг нее. По его словам, украинская армия имеет право использовать такие ракеты в случае немедленной необходимости и вне очерченных ранее границ.

А уже 26 ноября в России показали обломки ATACMS, по которым Украина ударила по аэродрому в Халино, и пригрозили ответом.