В России показали обломки ATACMS, которыми Украина ударила по аэродрому в Халино, и пригрозили ответом. Фото

В России признали, что 23 и 25 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области. Там отметили, что три ракеты достигли целей.

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Министерство обороны страны-агрессора заявило о намерении ответить на эти действия. Также российское оборонное ведомство обнародовало фотографии обломков якобы ракет ATACMS.

Отмечается, что 23 ноября пять ракет ATACMS поразили район населённого пункта Лотаревка, где была расположена позиция зенитного ракетного дивизиона С-400. По словам минобороны РФ, три ракеты были якобы перехвачены, а две достигли своих целей.

"В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", который осуществлял прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две достигли цели. В результате удара повреждены РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", – отметили в минобороны РФ.

В понедельник, 25 ноября, Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому "Курск-Восточный" в Халино с помощью ракет ATACMS. В России заявили, что семь ракет были перехвачены, а одна достигла своей цели. По данным министерства обороны РФ, в результате падения обломков двое военных получили "легкие ранения".

Российская сторона также отметила, что при осмотре мест поражения было "подтверждено использование украинских военных ракет ATACMS американского производства".

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", – добавили в минобороны страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 ноября 2024 года Вооруженные силы Украины совершили серию атак по важным объектам в Курской области РФ, в том числе по военному аэродрому в Халино и командному пункту российских войск. Удар был нанесен с помощью ракет ATACMS, поразивших стратегические цели, в том числе военные объекты и технику агрессора.

Напомним также, что вечером в субботу, 23 ноября, в Курской области РФ раздались взрывы. Россияне жаловались на атаку ракетами ATACMS, а также БПЛА.

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