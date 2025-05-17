В СБУ подтвердили удар по складам БК возле Перевального в Крыму: была мощная детонация. Фото и видео

Дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны РФ возле Перевального в Крыму. В результате удара, нанесенного накануне, 16 мая, на объекте возникли пожары и мощная детонация.

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На территории воинской части хранилась военная техника, вооружение и горюче-смазочные материалы. Поражение подтвердили источники OBOZ.UA в СБУ.

По данным источников, "бавовна", устроенная воинами СБУ на складах боеприпасов 126-й ОГББО РФ, удалась на славу: на территории воинской части располагались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

На видео с места видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага, а местные жители сообщали о дыме над территорией самой воинской части.

Собеседник OBOZ.UA подчеркнул, что ситуация сложилась настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь-Алушта, которая проходит мимо Перевального. Также есть информация о погибших российских военных, которые находились на военном складе.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, о взрывах в Крыму накануне, 16 мая, местные паблики начали сообщать еще с ночи. А утром появились сообщения о поражении дронами складов оккупантов на территории воинской части в Перевальном. Также заявлялось о том, что под ударами оказались сразу два военных аэродрома, которые используют оккупанты: Бельбек и Кача.

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