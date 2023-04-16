В секретных файлах США нет ключевой информации, утечка не помешает наступлению ВСУ, – майор Гетьман

Утечка секретной информации США о предоставлении военной помощи Украине менее всего из всех других факторов влияет на отсрочку стратегической операции по освобождению оккупированных территорий. В документах, ставших известными, нет ключевой информации о времени и месте контрнаступления ВСУ.

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У украинского Генштаба наверняка есть несколько вариантов действий. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Об утечке информации, которая произошла. Это как раз меньше всего влияет на наши наступательные действия. Потому что там не было никакой информации, которая является большой тайной. Прежде всего, там не было информации о том, где и как мы собираемся делать наши контрнаступательные действия" , – подчеркнул он.

Ветеран войны добавил, что большую часть этих данных можно найти в открытых источниках. Разница состоит лишь в том, что в документах США она четко структурирована и "собрана в кучу".

Гетьман предположил, что из-за утечки информации в Генеральном штабе просто могли изменить один вариант плана контрнаступления на другой, ведь такой вариант априори не может быть единственным. "В Украине, как и в странах НАТО, всегда есть несколько вариантов военных операций. Если один не работает, берут другой", – отметил он.

Гетьман добавил, что самая большая военная тайна состоит в том, как именно будет действовать украинская армия. Он отметил: "Мы не будем идти в лоб и класть людей. Мы будем делать по-другому. Как – увидим". Эта информация по-прежнему неизвестна противнику.

Как писал OBOZREVATEL, в соцсети попали секретные документы США и НАТО, якобы содержащие детальный план усиления возможностей украинской армии накануне масштабного контрнаступления. Пентагон проводит расследование по поводу утечки данных.