В сеть попали фрагменты боя бельгийских добровольцев ВСУ с российскими оккупантами в Серебрянском лесу. Видео

В сети опубликовали видео боя в Серебрянском лесу вблизи Кременной в Луганской области. Там российских оккупантов сдерживают бельгийские добровольцы ВСУ.

Соответствующие кадры появились в Telegram-канале "Последний блокпост". На них видно, что иностранцы ведут огонь из стрелкового оружия, находясь в окопах и блиндажах. В то же время враг непрерывно "поливает" их из разных видов оружия.

Напомним, ранее в ВСУ показали, как бойцы 63-й отдельной механизированной бригады в окрестностях Кременной ликвидировали одну вражескую РСЗО "Град". Технику оккупантов уничтожили силами подразделений 63-й ОМБр, "Хищников" из Патрульной полиции и артиллерии 45-й ОАБр. Судя по видео, вражескую технику "отминусовали" в момент вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что наступление оккупационной армии России на Авдеевском направлении захлебнулось после того, как она захватила Авдеевку и несколько сел за ней в феврале. На сегодняшний день линия фронта там выровнялась.

– В ОСУВ "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки российские оккупанты перебрасывают резервы на штурм других городов и сел на Донетчине. Войска РФ бросают силы на захват Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки.

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