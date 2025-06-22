В сети показали момент падения ракеты во время массированной атаки на Кременчуг. Видео

В сети показали видео с моментом падения российской ракеты во время атаки вражеских войск в городе Кременчуг в ночь на 21 июня. Обломки сбитых целей, запущенных оккупантами, нашли в Городском саду в Кременчуге.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Городского сада Виталий Дедюрин на своей странице в Facebook. На видео слышен сильный свист пролетающей ракеты и взрыв после ее сбития (с 00:25).

Дедюрин отметил, что вместе с работниками Городского сада утром выехали на место для осмотра территории на наличие взрывоопасных предметов и нашли обломки вражеских целей. К осмотру также присоединились спасатели.

"Около семи утра к осмотру территории к нам присоединились работники ГСЧС, которые в свою очередь осмотрели найденные нами обломки на предмет опасности. Также данные работники проводили инструктаж с посетителями и работниками предприятия как выглядят кассетные боеприпасы и почему к ним опасно приближаться. Напоминаю, и прошу вас, не пренебрегайте сигналами тревоги, рассчитывать, на то, что ракета пролетит мимо, не стоит. Жизнь и здоровье превыше всего", – написал он.

Напомним, что из-за масштабной воздушной атаки войск России по Кременчугу ночью 21 июня пострадали объекты энергетики и жилые кварталы города. Враг совершил массированный комбинированный обстрел, запустив как дроны, так и ракеты.

Среди поврежденного – частные и многоквартирные дома. Задело, помимо прочего, стадион "Кремень-Арена".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Кременчугском районе после атаки РФ зафиксированы прямые попадания и падения обломков на объектах критической инфраструктуры. Ранен один человек (он в состоянии средней тяжести).

На территории города и района после вражеской атаки разбросаны опасные суббоеприпасы, а также обломки со шрапнелью.

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