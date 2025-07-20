В сети показали новую "дорогу смерти" на фронте в Украине: локация идеально пристреляна. Видео

Командование российской оккупационной армии продолжает отправлять на штурм позиций украинских войск технику и личный состав. Большинство оккупантов не возвращаются из боя и фактически становятся пушечным мясом.

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На одном из направлений фронта появилась новая "дорога смерти", усыпанная уничтоженной вражеской техников. Соответствующие кадры в Telegram показал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, на этой дороге враг потерял десятки единиц техники. При чем украинские военнослужащие уничтожают все – от мотоциклов до тяжелой бронированной техники.

"Очередная "Дорога смерти" в одном из направлений фронта. Только на небольшом участке можно насчитать около 30 вражеских единиц – от мотоциклов до тяжелой бронированной техники. Локация идеально пристреляна украинскими воинами, но войска Путина упорно продолжают становиться на грабли, самоубиваясь в мясных штурмах", – отметил журналист.

Напомним, ранее OBOZ.UA на Курском направлении экипаж пограничников спас 11 раненых побратимов. Защитники провели успешную эвакуацию.

Также недавно украинские пограничники взяли в плен двух оккупантов с помощью дрона.

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