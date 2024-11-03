В сети показали первые испытания украинского боевого модуля 'Січ' на новой машине 'Варта 2': видео

Украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает разработку отечественных боевых модулей для бронемашин. На сегодняшний день боевой модуль "Січ" проходит полевые испытания.

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Модуль установлен на новой бронемашине "Варта 2". Об этом говорится в подкасте ОборонCast.

На полигоне провели испытания боевого модуля "Січ" отечественного производства. Калибр пушки нового модуля – 30мм.

Главное преимущество такой турели заключается в том, что управление ею осуществляется изнутри машины. Таким образом оператор остается защищенным.

Бронеавтомобиль "Варта 2" разрабатывался с учетом десятилетнего опыта компании "Украинская бронетехника", нужд военных и условий современной войны. Автомобиль может перевозить 10 членов экипажа. Бронемашина оснащена боевым модулем "Січ" с 30 мм автоматической пушкой, что придает ей мощную огневую мощь, необходимую для поддержки пехоты и уничтожения бронетехники противника.

Автомобиль также оснащен противоминными сиденьями и современными системами безопасности, обеспечивающими максимальный уровень защиты экипажа. В частности, в автомобиле установлена ​​система подвесного пола, защищающая экипаж от перегрузок при подрыве. Кроме того, в машине установлен программно-аппаратный комплекс ICoMWare, который обеспечивает ситуационную осведомленность и информационную поддержку командира подразделения через защищенную Mesh-сеть с использованием широкополосных радиостанций DTC.

Напомним, Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в армии боевой модуль "Таврия". Новая система вооружения представляет из себя дистанционно управляемую турель.

Ранее сообщалось, что на вооружении украинской армии появятся отечественные наземные беспилотники "Тарган". Этот роботизированный комплекс кодифицировало и разрешило использовать Министерство обороны.

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