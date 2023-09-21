Эффектное зрелище: в сети показали возможности истребителя F-16. Видео

В сети показали возможности западных истребителей F-16, ожидаемых Украиной. Эти самолеты позволят украинским защитникам безопасно поражать цели на расстоянии сотен километров, в частности, глубоко в тылу на временно оккупированных территориях.

Это жизненно важно для успеха любого наземного наступления. Видео, созданное с помощью компьютерной графики, было опубликовано в соцсетях.

F-16 Fighting Falcon – компактный многоцелевой истребитель. Он обладает высокой маневренностью и отлично зарекомендовал себя в боях воздух-воздух и атаках воздуха-поверхности.

Этот истребитель считается одним из самых надежных испытателей в мире.

По данным ВВС США, он может быть вооружен высокоточными ракетами и бомбами и способен лететь со скоростью 2400 км/ч.

Возможности наведения F-16 позволят Украине атаковать российские силы в любых погодных условиях и в любое время суток с большей точностью.

Киеву нужны современные военные самолеты, чтобы оградить свое небо от регулярных смертоносных атак российских ракет и беспилотников, а также для поддержки контрнаступления на юге и востоке Украины.

Видео дня

Следует отметить, что украинские пилоты начнут выполнять боевые задания на американских истребителях F-16 уже этой зимой. Это может дать ВСУ значительные новые возможности для борьбы с российскими оккупантами в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для формирования мощных ВВС Украине необходимо получить от союзников 160 современных истребителей F-16. Они позволят нашей армии доминировать в воздушном пространстве своего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ракеты ATACMS и истребители F-16 будут способствовать освобождению территорий, однако для успешного контрнаступления ВСУ необходим надводный флот. Так, в случае увольнения Приазовья необходимо брать под контроль все украинские порты на Азове, а также территориальные воды, считает эксперт Центра оборонных стратегий капитан запаса первого ранга ВМС Украины Андрей Рыженко.

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