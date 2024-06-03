В Севастополе оккупанты хотят взимать плату с жителей за систему оповещения о воздушной тревоге

В Севастополе во временно оккупированном Крыму за предупреждения о воздушной тревоге жителям придется платить. Захватчики хотят включить платеж в 57 руб. 24 коп. (примерно 26 гривен) в ежемесячные коммунальные услуги.

Объявления об этом уже появились на стенах домов Северной стороны города. В местных интернет-сообществах нововведением недовольны, ведь "гражданская оборона и спасение людей априори не могут быть платными".

"С 1 августа 2024 года всем жителям будет начисляться плата в размере 57 руб. 24 коп. за услугу ведущего радиовещания", – сказано в одном из объявлений для жителей Севастополя.

"Получается, что уведомление о ракетной опасности в Севастополе стало платным? К тому же услуга навязана в обязательном порядке… Не все пользуются радиоточками, но насчитают, как можно понять из текста объявления, всем одним махом. Пока разберутся, у кого есть, а у кого нет, пока жители отказ напишут – несколько месяцев, видимо, будем наблюдать это в платежках", – возмутился один из жителей.

Как писал OBOZ.UA:

– Украинские партизаны сообщили, что захватчики начали эвакуацию военнослужащих ВС РФ с аэродрома в Джанкое. Кроме того, россияне активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного полуострова, в частности под Феодосией и Керчью.

– В The Economist ранее отметили: получение американских баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 км означает, что теперь Украина потенциально может поразить любую вражескую цель в Крыму.

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