В США назвали регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в войне РФ

В Соединенных Штатах считают, что Крым и четыре региона Украины являются ключевыми проблемами в войне, которую начала Россия. Сейчас ведется достаточно результативный разговор по соответствующему вопросу.

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Об этом заявил спецпредставитель президента Америки на Ближнем Востоке Стив Виткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что украинские территории подконтрольные РФ всегда были проблемой, о которой, казалось бы, никто не хочет говорить.

Виткофф сказал, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются наибольшими препятствиями для урегулирования войны.

"Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть во власти России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", – подчеркнул спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке.

Он отметил, что оккупированные территории это первоочередная вещь, которая сейчас обсуждается, несмотря на то, что существуют определенные вопросы.

"Это слон в комнате. Слон в комнате – это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это?"

Напомним, спецпредставитель президента Америки на Ближнем Востоке заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и РФ является достижение 30-дневного прекращения огня. Когда эта договоренность будет достигнута, начнутся переговоры о полной остановке боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Стив Виткофф заявил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "за пару недель". В частности, он выразил доверие российскому диктатору Путину.

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