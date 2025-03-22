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В США назвали регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в войне РФ

Катя Поплюйко
War
1 минута
1,7 т.
В США назвали регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в войне РФ

В Соединенных Штатах считают, что Крым и четыре региона Украины являются ключевыми проблемами в войне, которую начала Россия. Сейчас ведется достаточно результативный разговор по соответствующему вопросу.

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Об этом заявил спецпредставитель президента Америки на Ближнем Востоке Стив Виткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что украинские территории подконтрольные РФ всегда были проблемой, о которой, казалось бы, никто не хочет говорить.

Виткофф сказал, что Крым и "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два" являются наибольшими препятствиями для урегулирования войны.

"Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть во власти России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта", – подчеркнул спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке.

Он отметил, что оккупированные территории это первоочередная вещь, которая сейчас обсуждается, несмотря на то, что существуют определенные вопросы.

"Это слон в комнате. Слон в комнате – это конституционные вопросы внутри Украины относительно того, на что они могут уступить, когда речь идет об отказе от территорий. Россияне де-факто контролируют эти территории. Вопрос в том, признает ли мир, что это российские территории? Сможет ли Зеленский выжить политически, если признает это?"

В США назвали регионы Украины, которые якобы являются ключевыми проблемами в войне РФ

Напомним, спецпредставитель президента Америки на Ближнем Востоке заявил, что конечной целью текущего этапа переговоров между США, Украиной и РФ является достижение 30-дневного прекращения огня. Когда эта договоренность будет достигнута, начнутся переговоры о полной остановке боевых действий.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта Стив Виткофф заявил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "за пару недель". В частности, он выразил доверие российскому диктатору Путину.

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