В США одобрили продажу Украине оборудования для обслуживания F-16 на $266 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость пакета составляет 266,4 млн долларов США.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны Минобороны США (DSCA). Отмечается, что перед этим правительство Украины обратилось к Штатам с просьбой приобрести:

– объединенную систему планирования миссий JMPS;

– простые ключевые загрузчики AN/PYQ-10;

– незначительные модификации и техническое обслуживание;

– программу усовершенствования компонентов двигателя;

– запасные и ремонтные части, расходные материалы и аксессуары;

– программное обеспечение для оружия, оборудование для поддержки оружия, секретное и несекретное программное обеспечение и поддержка доставки;

– секретные и несекретные публикации и документацию;

– обучение персонала и учебное оборудование;

– услуги инженерной, технической и материально-технической поддержки правительства США и подрядчиков.

Главными подрядчиками заявлены компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас) и Pratt and Whitney (Ист-Хартфорд, Коннектикут).

В DSCA отметили, что этот пакет улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставляя ей более мощную систему противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский объявил, что в Украину прибыла вторая партия истребителей F-16 от Дании. Усиление воздушного щита страны позволит более эффективно отражать российские ракетные и дроновые атаки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!