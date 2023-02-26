В США признали, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне – CNN

Высокопоставленные военные лидеры США подтвердили законодателям Республиканской партии, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне с Россией. В связи с этим американским властям стало все труднее искать аргументы против передачи Киеву этих самолетов.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN. Издание также утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить в Вашингтон список вооружений, которые, по его мнению, необходимы для ускорения победы над РФ. В него войдут и истребители F-16.

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"На прошлой неделе генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и глава европейского командования США, сказал десятерым законодателям Республиканской партии во время закрытого брифинга, что F-16 помогут Украине победить в войне", – пишет CNN, ссылаясь на свой источник в Крнгресе.

В то же время издание обращает внимание, что эти комментарии Каволи отражают не столько официальную позицию США, сколько разногласия во взглядах в Пентагоне. В частности, его взгляды расходятся с более осторожным подходом главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который долгое время остерегался любых шагов, которые могли бы спровоцировать эскалацию России.

Предшествовала брифингу Каволи встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом МакКолом и четырьмя другими членами Палаты представителей от Республиканской партии, в ходе которой украинский лидер заявил о намерении отправить им список вооружений, которые, по его мнению, нужны для ускорения победы над Россией, включая истребители F-16.

Кроме МакКола, в состав делегации входили представители Республиканской партии Даррелл Исса из Калифорнии, Кит Селф из Техаса, Макс Миллер из Огайо, Джейк Эллзи из Техаса, а также Маргарет Киббен, капеллан Палаты.

"Существует широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, нашими партнерами в НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии. У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили прежде всего о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы", – прокомментировал встречу с Зеленским МакКолл.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские власти добиваются этих истребителей буквально с первых дней войны, а 20 января президент Владимир Зеленский прямо призвал союзников и партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей F-16 уже на следующей встрече в формате "Рамштайн". По его словам, это стало бы шагом вперед на фоне уже предоставленной военной помощи нашему государству в войне с Россией.

Однако, 25 февраля 2023 года президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 Украине передавать пока не будут, потому что "сейчас они не нужны" украинцам. Однако он не стал исключать отправку самолетов в будущем, отметив, что на этом этапе войны приоритетна другая помощь.

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