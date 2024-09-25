В Сухопутных войсках сделали уточнения по мобилизации некоторых категорий украинцев: о чем идет речь

Командование Сухопутных войск Украины сделало уточнение по мобилизации отдельных категорий граждан, в частности тех, кто ограничен пригодными к службе. Это решение было принято с учетом потребностей в комплектовании Сил обороны, а также для уменьшения общественного напряжения.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Новые решения оформлены в установленном порядке и доведены до воинских частей для служебного пользования.

Однако органы военного управления не могут комментировать детали, связанные с выполнением служебных задач, поскольку это может дать врагу больше возможностей для оценки наших ресурсов.

Понимаем желание отдельных публичных лиц распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния. Но это не в пользу общего дела борьбы против агрессора", – отметили в Командовании.

Командование также подчеркнуло, что каждый гражданин от 18 до 60 лет имеет возможность добровольно присоединиться к военным формированиям для приближения победы.

"Враг пришел к нам с оружием. И мы должны одолеть его с оружием! Это единственный путь к Победе!" – подчеркнули военные.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что украинские власти выпустили директиву, запрещающую мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Не исключено, что со временем будут рассмотрены и вопросы таких граждан, которых уже отправили на военную службу.

Он говорит, что исходные данные документа – МД КСО 116/2/1/21409 от 19.09.2024 г., пункт 1.1. Это директива командования Сухопутных войск ВСУ (т.к. ТЦК входят в состав именно этого рода войск).

Заметим, что он в своем сообщении пользуется словами "ограниченно применимыми", но такого понятия в законодательстве о мобилизации уже не существует. Этот статус упразднили, а таких граждан обязали пройти повторную военно-врачебную комиссию. Это предусматривает закон об обеспечении прав военных на социальную защиту, который вступил в силу 4 июня.

В настоящее время пригодность военнообязанных делится на категории : полностью пригодный к военной службе; пригоден к службе в ТЦК и СП; пригодный для службы в военных вузах, медицинских подразделениях и т.д. Есть статус "временно непригодный", который должен повторно пройти ВЛК, и статус "непригодный", когда снимается с военного учета.

Добавим: 18 сентября глава парламента Руслан Стефанчук заявил, что ВРУ провела закрытое совещание с военными по мобилизации лиц до 25 лет. По его словам, запрет призыва граждан 18-25 лет с ограничениями по состоянию здоровья будет изложен в приказе Министерства обороны, которое в ведомстве пообещали выдать до конца этой недели.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно действующему законодательству, мобилизация военнообязанных младше 25 лет также возможна, если они уже имеют военный билет. В частности, если такие граждане прошли срочную службу в мирное время или закончили военную вуз/кафедру, получив соответствующую специальность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!