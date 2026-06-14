В Сумской области российская армия нанесла массированные удары по Путивле: возникли масштабные пожары. Фото

Российские оккупанты в очередной раз нанесли массированные удары по городу Путивль в Сумской области. В результате атаки в жилом секторе вспыхнули пожары.

Видео дня

Огонь охватил жилые дома, гаражи и хозяйственные постройки местных жителей. О последствиях обстрела сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Когда спасатели тушили огонь, российские войска повторно атаковали район, где работали чрезвычайники. Личный состав вовремя отошел в безопасное место, поэтому никто из спасателей не пострадал.

Кроме того, офицер-спасатель общины доставил в больницу пожилую женщину, чей дом был поврежден в результате обстрела. По имеющейся информации, она не пострадала.

Главные истории дня

Напомним, российская оккупационная армия продолжает целенаправленно атаковать железнодорожную инфраструктуру в Украине. Очередной такой удар захватчики нанесли в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью Россия атаковала Украину почти сотней БПЛА, силы ПВО сбили 91 дрон. Зафиксированы попадания и падение обломков на севере, юге и востоке страны. Повреждения получили жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Есть пострадавшие и погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!