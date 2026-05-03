В Сумской области вражеский дрон прицельно атаковал зерновоз: водитель ранен

Утром 3 мая российская оккупационная армия продолжила терроризировать Сумскую область обстрелами. Один из ударов пришелся по зерновозу.

Вследствие атаки пострадал 46-летний водитель. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Последствия атаки

По информации ОВА, российский дрон прицельно ударил по зерновозу. Грузовик с зерном путинские террористы атаковали в Глуховской громаде.

С места происшествия госпитализировали 46-летнего водителя. По предварительной информации, мужчина находится в тяжелом состоянии, медики оказывают необходимую помощь.

"Россияне еще раз демонстрируют, что их цель – гражданские люди и инфраструктура. Сил и скорейшего выздоровления всем пострадавшим от российской агрессии", – заявил глава ОВА.

В целом за сутки российские оккупанты убили одного человека в Сумской области, еще 18 людей получили ранения. Всего зафиксировано около 110 обстрелов по 57 населенным пунктам в 24 громадах области.

Напомним, в Николаеве в результате баллистического удара пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. После атаки в городе работают экстренные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, перевозивший около 40 детей. Известно о шести раненых, среди них – 10-летний мальчик и беременная женщина.

