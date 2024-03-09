В Сумскую область прорывалась очередная вражеская ДРГ: стали известны детали

Россия не прекращает попытки прорыва границы Украины на севере. В ночь на 7 марта на Сумщине украинские пограничники остановили российскую ДРГ, которая пыталась проникнуть на территорию нашего государства.

Украинские воины дали захватчикам бой, на помощь им пришли артиллеристы. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в последнее время российские диверсионно-разведывательные группы несколько снизили свою активность на границах Украины в пределах Сумской и Харьковской областей, однако говорить о том, что вражеские ВРГ не пытаются прорваться на украинскую территорию, нельзя.

"Некоторое время мы видели снижение активности вражеских ВРГ и по Сумскому, и Харьковскому направлениям. Но, как видим, угроза никуда не исчезает. Враг продолжает использовать свои ДРГ, которые планируют или хотят зайти на наши территории", - отметил Демченко.

В частности, очередную такую попытку захватчики предприняли в ночь на 7 марта на Сумщине.

Продвижение врага вовремя заметили украинские пограничники, давшие захватчикам бой. Они открыли по российским диверсантам огонь. Впоследствии выбивать оккупантов с территории Украины помогли украинские артиллеристы. Так что враг вынужден был отступить назад, на территорию РФ.

Пограничники встретили захватчиков огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Как отмечали в ГНСУ, в результате боя захватчики понесли потери: сейчас они уточняются.

Не оставляют попыток опрокинуть свои ДРГ оккупанты и в районе Харьковской области. Демченко не сомневается, что эти попытки будут продолжаться и дальше.

"Поэтому пока у нас будет такой сосед – угроза мероприятия ДРГ будет оставаться. Каждый день надо понимать, что враг обстреливает территорию Украины и в пределах Сумской, Харьковской, Черниговской областей по разнообразному вооружению. Ежедневно это сотни обстрелов. Сотня обстрелов, это собственно, больше чем количество прилетов по нашей территории", – резюмировал представитель ГНСУ.

Напомним, в феврале в Госпогранслужбе назвали регион с наибольшей активностью враждебных ДРГ. Второе место по активности российских диверсантов после Сумщины занимает Харьковщина. Несколько меньше попыток прорыва вражеских ВРГ фиксируется на Черниговщине.