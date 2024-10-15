В сутки на фронте произошло 198 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, где проводит штурмы враг. Карта

На украинском фронте за прошедшие сутки произошло 198 боевых столкновений, к тому же около сотни из них – на Покровском и Кураховском направлениях. Авиация и ракетные войска, артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по скоплениям живой силы армии РФ, поразили три вражеских пункта управления и одно инженерное сооружение.

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О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 15 октября. По уточненной информации, накануне агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиаудара (78 КАБ), совершил 3059 обстрелов (123 с применением РСЗО).

С авиации военные преступники атаковали районы н. п. Ревьякино, Строительное, Сосновка, Гарбузы, Ковшаровка, Новоосиново, Гороховатка, Закотное, Северск, Торецк, Петровка, Михайловка, Ильинка, Новодаровка, Курахово, Берестки, Зеленое Поле, Шахтерское, Малая Токмачка, Щербаки.

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Тихого. На Купянском оккупанты совершили 26 атак. Там Силы обороны остановили все штурмовые действия врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозового и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска отразили 37 российских атак вблизи н. п. Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Основные усилия оккупанты направляли в сторону Невского, где осуществили еще восемь атак.

На Северском направлении защитники отразили три штурма вблизи Верхнекаменского; на Краматорском было четыре попытки врага прорвать оборону ВСУ в районах Орехово-Василовки и Дилиевки; неподалеку Щербиновки на Торецком направлении оккупанты совершили три атаки.

Силы обороны отразили 40 российских штурмов разной интенсивности на Покровском направлении, в частности в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидово, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки.

Вражеские атаки на Кураховском направлении ВСУ отразили в районах н. п. Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное, где оккупанты 50 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

На Времивском направлении защитники отразили три атаки захватчиков возле Богоявленки; на Ореховском произошло два боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Новоданиловки; восемь российских атак не имели успеха на Приднепровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений там признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. В то же время в Курской области РФ за минувшие сутки российская авиация нанесла 12 авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб по собственной территории.

Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубоком тылу.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия РФ продолжает активное наступление на Краматорском направлении, пытаясь захватить Часов Яр. В то же время захватчики используют привычную для себя тактику террора и уравнивают город с землей.

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