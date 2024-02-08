В сутки! Украинские защитники уничтожили 178 дронов врага на Таврическом направлении

Украинские военные продолжают эффективно удерживать оборону в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", при этом нанося существенные потери противнику. Так, только за минувшие сутки защитникам удалось нейтрализовать или уничтожить 178 вражеских беспилотников разных типов.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Кроме того, украинские защитники уничтожили один склад боеприпасов и еще один важный объект оккупантов.

За прошедшие сутки противник понес большие потери: было уничтожено 409 вражеских бойцов и 34 единицы военной техники, не считая беспилотных летательных аппаратов. Среди этих потерь было 7 танков, 11 боевых бронемашин, 4 артиллерийские установки, 1 вертолет, 6 автомобилей и 5 единиц спецтехники.

В течение этого периода оккупанты совершили 56 авиаударов, провели 64 штурмовые операции и выполнили 919 артобстрелов.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает использовать тактику террора и обстреливает многие гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня. На фронте минувших суток произошло 92 боевых столкновения. Наибольшее количество атак путинские террористы сосредоточили на Авдеевском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия атаковала Украину не только дронами-камиказами, но и ракетами – Х-22, "Искандер", "Калибр", С-300 и другими. Силы ПВО сбили 15 из 20 "Шахедов" и 29 из 44 ракет разного типа.

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