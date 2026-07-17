В течение дня враг почти 40 раз наносил удары по Днепропетровской области: 10 раненых, есть разрушения. Фото

17 июля российские войска почти 40 раз нанесли удары по четырём районам Днепропетровской области. В результате ударов с помощью дронов и авиабомб ранения получили десять человек.

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Также зафиксированы многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Последствия вражеских атак на область

В Днепровском районе в результате атаки поврежден склад логистической компании.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, а также Червоногригоровская, Марганецкая и Покровская общины. В результате обстрелов повреждена инфраструктура, многоквартирный жилой дом, рейсовые автобусы и частные дома. Ранения получили девять человек.

В Криворожском районе российские войска атаковали Зеленодольскую общину. В результате ударов возникли пожары, повреждены автомобили. Пострадал один человек.

В Синельниковском районе под обстрелами оказались районный центр, Васильковская и Петропавловская общины. Там повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

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Российские обстрелы: последние новости

16 июля в результате российских атак по Сумам пострадали семь человек, среди которых был ребенок.

Больше всего пострадавших зафиксировали в Стецковском старостате, где после удара РСЗО ранения получили трое человек.

Еще один человек пострадал в результате попадания российского беспилотника в Сумах. Кроме того, после вечернего удара управляемыми авиабомбами по частному сектору к медикам обратились два человека. В результате атаки дрона вблизи автомобиля у 4-летнего ребенка развилась острая стрессовая реакция.

Также оккупанты нанесли три удара управляемыми авиабомбами по Запорожью. По данным Запорожской ОГА, в результате атаки погибли как минимум три человека, есть раненые.

В результате попаданий разрушены и повреждены жилые и нежилые здания, на местах возникли пожары. Сначала сообщалось о двух погибших, однако впоследствии число жертв возросло до трёх.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 июля Россия совершила новую воздушную атаку на Украину. Противник задействовал 8 ракет и 130 дронов различных типов.

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