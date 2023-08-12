В течение суток работали 133 пиротехнических расчета: Зеленский поблагодарил специалистов по разминированию

За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего – в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил пиротехники, которые очищают землю от следов российского террора. Об этом он сказал в вечернем видеообращении 12 августа.

"Хочу сегодня отдельно поблагодарить всех наших специалистов, которые занимаются разминированием. Реально работают на земле. Разминируют поля, территорию населенных пунктов, линии электропередачи, объекты инфраструктуры. За прошедшие сутки по всей стране работали 133 пиротехнических расчета. Больше всего – в Херсонской, Харьковской, Донецкой областях. Я благодарю вас – каждого и каждого, кто очищает украинскую землю от следов российского террора!" – сказал глава государства.

По его словам, " по состоянию на сегодняшний день 174 тысячи квадратных километров нашего государства потенциально опасны из-за неразорвавшихся мин из-за боеприпасов".

"Ежедневно наши специалисты обнаруживают сотни взрывоопасных предметов. Чем больше у нас будет машин для разминирования, чем больше будет специальных дронов для разминирования, тем активнее мы сможем возвращать безопасность", – отметил он.

Зеленский поблагодарил "каждую страну, которая нам помогает".

Отдельно он отметил нескольких специалистов, занимающихся разминированием.

"Это Антон Волос, сапер отделения пиротехнических работ, Богдан Ольшевский, водитель-механик-сапер. Оба работают в Аварийно-спасательном отряде спецназначения ГСЧС Луганской области. Спасибо, ребята! Сергей Сироштан, начальник группы пиротехнических работ, Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области . Спасибо, Сергей!" – сказал президент.

"Работники полиции: подполковник Валентин Мельник, подполковник Игорь Подлесный, полковник Ярослав Костив. Поочередно руководили группами взрывотехнической службы - 10-15 групп - в Харьковской области. С сентября 22-го года и по настоящее время - на освобожденной от оккупантов территории. активно. Спасибо вам! И очень эффективно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Газета The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной мира". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс продлится 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций требует около 30% территорий страны.

– 25 июля в Кабмине заявили, что Украина получит от партнеров 244 млн. долларов на гуманитарное разминирование, а также соответствующие машины и оборудование.

– В Литве было объявлено о создании коалиции разминирования Украины, призванной консолидировать и координировать помощь в этой сфере.

– Пиротехники ГСЧС показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью беспилотных саперов GCS-200. Это дистанционно управляемые платформы для очистки местности взрывоопасных предметов.

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