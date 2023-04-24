В течение суток ВСУ сбили 8 дронов-камикадзе и разведывательный БпЛА – Воздушные силы

Оккупационные российские войска в понедельник, 24 апреля, атаковали Украину ударными дронами. Всего украинскими воинами было уничтожено девять вражеских беспилотников.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Как отмечается, БПЛА российские оккупанты запускали с юго-восточного направления.

По состоянию на 18:00 на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" были сбиты шесть ударных дронов "Shahed-136/131". В зоне ответственности ОК "Юг" украинские воины уничтожили два ударных беспилотника "Ланцет" и один дрон оперативно-тактического уровня.

Командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов Воздушных Сил за очередную успешную боевую работу. "Держим небо! Вместе – к победе!" – написал он.

Напомним, что вечером 21 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Защитники Украины уничтожили четыре из пяти вражеских БПЛА. Враг снова запускал "шахеды" с юго-восточного направления.

В ночь на 21 апреля оккупанты также устроили атаку "шахедами" по Украине. Подтверждено попадание вражеского беспилотника типа Shahed по объекту инфраструктуры, в частности, в Винницкой области.

Также прилет был зафиксирован в Полтавской области. В небе над Киевщиной силы ПВО сбили все восемь российских дронов. Украинские силы противовоздушной обороны обезвредили восемь из 12 таких беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Украину дронами Shahed-136 из новой партии этих БПЛА иранского производства. Предупреждалось, что оккупанты будут применять их в южных регионах Украины для поддержания террористического состояния и напряженности местного населения.

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