В Тернополе атакован объект инфраструктуры: на месте попадания вспыхнул пожар

Утром 13 сентября российская террористическая армия атаковала Тернопольскую область. В результате вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры.

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На месте попадания вспыхнул пожар. О последствиях атаки на областной центр сообщил городской голова Тернополя Сергея Надал.

Удар по Тернополю

По информации мэра, 13 сентября произошла очередная атака вражеских беспилотников на областной центр. После налета российских беспилотников фиксируется попадание в объект инфраструктуры.

На месте работают спасатели ГСЧС. Пока известно об одном пострадавшем. Временно перекрыто движение на "горбатом" мосту.

В областной военной администрации уточнили, что силам ПВО удалось сбить большинство беспилотников.

Воздушные силы ВСУ предупредили о дроновой атаке по Тернопольской области около 5 часов утра. Тревога закончилась только в 9:48. За это время были слышны звуки взрывов и работа ПВО.

Главные истории дня

Напомним, 13 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Одесскую область. Враг применил против мирного населения реактивные дроны и управляемые авиабомбы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 сентября российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку по территории Украины. Одной из мишеней путинской армии стала гостиница в Черноморске Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, также ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

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