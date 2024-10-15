В Торецке нет целых домов и укрытий, враг занимает новые районы: в ВСУ озвучили тактику россиян. Карта

Российские оккупационные войска превратили Торецк Донецкой области в руины. В городе не жаловалось ни одного целого дома и укрытий для гражданских и военных. Это позволяет врагу занимать новые районы.

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Об этом в эфире телемарафона вечером в понедельник, 14 октября, сказала Анастасия Бобовникова, спикер оперативно-тактической группировки "Луганск". По словам военнослужащей, ситуация в Торецке постоянно меняется, враг продолжает штурмовать позиции Сил обороны.

"В Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", – сказала она.

Кроме того, российские военные применяют в Торецке привычную для них подлую тактику – переодеваются в гражданскую одежду, чтобы подобраться к позициям ВСУ.

По словам Бобовниковой, враг продолжает нести большие потери на Торецком направлении, однако руководство "обещает им золотые горы".

"Они там увеличивают выплаты по двухсотым. К сожалению, обычные Ваньки России ведутся на это и радостно идут на контракт умирать в Украине", – добавила пресс-секретарь.

Аналитики проекта DeepState в сводке вечером 14 октября сообщили, что оккупационные войска РФ продвинулись в Торецке Донецкой области. Есть продвижение врага и рядом с другими населенными пунктами.

"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и Торецка", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что захватчики смогли оккупировать около половины Торецка. По его словам, украинские защитники продолжают контролировать около 40-50 процентов города, другая территория захвачена врагом.

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