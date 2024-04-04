В ЦПД предупредили о возможном наступлении РФ в мае-июне: эксперт оценил угрозу

Россия готовит новое наступление в Украине на май-июнь этого года. Оккупационные войска будут пытаться наступать на позиции ВСУ на протяжении всего лета. Эти ожидаемые наступательные действия врага предсказуемы, поэтому украинцы должны понимать реальность и не паниковать – украинская армия будет в обороне и будет пытаться максимально выбить оккупантов.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко в проекте "О войне". Он также указал, где будет новое наступление РФ.

Так, по информации руководителя ЦПД, наступление вражеских войск может происходить на Угледарском и Часовоярском направлениях, также оккупанты планируют дойти до Краматорска и Славянска.

"Параллельно они прощупывают нашу оборону у Синьковки на Купянском направлении. С нашей стороны сейчас строятся оборонные фортификационные рубежи, удается максимально сдерживать врага на Авдеевском и других направлениях", – сообщил Коваленко.

Андрей Коваленко также отметил, что информация о возможном наступлении россиян на Харьков 350 тысячами бойцов, "коих не существует в природе", является фейковой. По его словам, на это у врага нет сил и нет никаких подтверждений таких приготовлений со стороны россиян.

"Чтобы произошло наступление с севера, должна готовиться определенная логистика врага, а она не готовится. Соответственно, не может взяться с воздуха сотня тысяч военных. Их банально нужно где-то разместить, выстроить соответствующую логистику, чтобы они могли наступать, а этого нет", – объяснил руководитель ЦПИ.

Андрей Коваленко также объяснил, почему враг не прекращает активные боевые действия и не накапливает резервы перед вероятной наступлением. Россия пытается воспользоваться моментом, когда США пока не одобрили помощь для Украины, а более миллиона чешских боеприпасов пока еще не поступили. В ситуации, когда ВСУ испытывают определенный снарядный голод, враг пытается успеть где-нибудь продвинуться на фронте.

"Мы будем обороняться и защищаться, максимально выбивать резервы, которые враг накапливает. Безусловно, западная помощь очень нужна и на Западе должны понимать, что если помощь не поступит вовремя, то у врага больше шансов захватить те или иные территории", – резюмировал Коваленко.

Эксперта по информационной безопасности Андрей Шаповалов в комментарии для OBOZ.UA оценил угрозу наступления российских войск в мае-июне этого года. По его словам, враг не собирается останавливаться.

"Учитывая то, что говорит наш президент, учитывая то, что мы видим об их мобилизации, о том, что они не собираются останавливаться. Я от них могу ожидать все, что угодно. С точки зрения я не военный эксперт, а с информационной, можно говорить о том, что расшатывать эту тему для них выгодно, ибо таким образом они держат в напряжении нас, они держат в напряжении мир, то есть пугая любым своим бряцанием оружием, они вызывают то, что они хотят, то, что имеют целью информационно-психологические специальные операции – выводить противника из равновесия", – отметил Андрей Шаповалов.

Относительно направлений, на которых может произойти наступление, эксперт отметил, что от Путина, учитывая его поведение, можно ожидать любой "нелогической дураки".

"Я думаю, что все направления на сегодняшний день их Генштабом рассматривают, учитывая действия, которые были в 2022 году, как они шли. То, что докладывают Путину, оно вписывается в его парадигму, что у них все идет по плану. Скорее всего, если бы было понимание, что что-то идет не по плану, то они сегодня как-то пересматривали бы вообще тактики, стратегии, но на сегодняшний день эти бравурные доклады, что все у них "хорошо" и все у них по плану, говорит о том, что можно ожидать от них. любой дураки, даже абсолютно нелогичной с точки зрения здравого смысла. То есть ориентироваться на здравый смысл при оценке их действий – это очень безопасно", – сказал Шаповалов.

При этом эксперт отметил, что у российской армии достаточно человеческого ресурса для наступления.

"С точки зрения человеческого ресурса у них достаточно сил. Учитывая, что у них классическая эта история – воевать мясом, бабы новых подвергают – сомневаться в их дерзости я бы не стал", – говорит эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или июне. Поэтому сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ответил на вопрос о возможной угрозе нового российского наступления на Харьков. По его словам, военное командование "не может игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность".

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