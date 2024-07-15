В ТЦК объяснили, что грозит за неявку в военкомат по повестке и означает ли выплата штрафа освобождение от призыва

В случае неявки по повестке в территориальный центр комплектования без уважительных причин, военнообязанный гражданин будет нести административную ответственность. Она предусматривает наложение штрафа.

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При этом если вовремя не заплатить штраф, исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание суммы в двойном размере. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

По его словам, если гражданин нарушает правила военного учета, на него налагают штраф. При этом в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней, ТЦК направляет постановление об административном взыскании в отдел государственной исполнительной службы для исполнения в принудительном порядке. После этого кроме двойной суммы штрафа нарушителю придется уплатить исполнительный сбор.

"Кроме того, ТЦК направляет запрос в полицию с просьбой доставить уклониста в ТЦК. Если от полиции поступает ответ, что они не могут этого сделать, гражданину должны прислать еще один документ – "требование". Это уже не рекомендация, а обязательство прибыть в ТЦК", – пояснил Истомин.

Если же в течение 10 дней требование не будет выполнено, представители ТЦК вынуждены обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации. При этом офицер подчеркнул, что выплата штрафа не означает освобождение от призыва.

"Уплата штрафа – это не способ откупиться от исполнения своих обязанностей, и административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга", – сказал Истомин.

Отметим, что 16 июля – последний срок, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные. После 16 июля им будет грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Во избежание штрафа военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля. Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновлять данные людям с пожизненной инвалидностью.