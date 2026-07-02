В Украине будут разрабатывать роботов-гуманоидов для нужд ВСУ на передовой: кто может присоединиться

В Украине объявят новый грантовый конкурс, в рамках которого разработчики смогут создавать роботов-гуманоидов для нужд Сил обороны. Проект будет реализован через кластер оборонных технологий Brave1, а главной целью станет использование роботизированных платформ в наиболее опасных зонах боевых действий.

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О запуске нового направления сообщил руководитель Brave1 Андрей Гриценюк. Информацию обнародовал "Милитарный".

Одной из ключевых задач нового конкурса станет максимальная роботизация первой линии боевого столкновения. Применение человекоподобных роботов поможет сократить участие военнослужащих в самых опасных операциях и снизить риск потерь.

Развитие гуманоидной робототехники в настоящее время является одним из самых динамичных направлений в мире, прежде всего в США и Китае. В то же время украинская программа с самого начала будет ориентирована не на гражданское использование, а исключительно на нужды обороны.

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Первые украинские разработки будут иметь относительно простую конструкцию. В дальнейшем их функционал планируется постепенно расширять, добавляя новые возможности в соответствии с потребностями военных.

Такие инженерные решения позволят эффективнее выполнять боевые задачи, помогать в удержании позиций и работать там, где пребывание человека сопряжено с высоким риском.

В то же время современные гуманоидные роботы пока имеют ряд технических ограничений. В частности, они остаются дорогостоящими в производстве, имеют значительный вес, требуют регулярной подзарядки, могут выходить из строя и терять равновесие во время движения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине испытали двух гуманоидных роботов Phantom MK-1, разработанных американской компанией Foundation Future Industries. Результаты тестирования показали, что такие машины могут выполнять отдельные задачи, но пока не готовы к полноценному использованию в реальных боевых условиях.

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