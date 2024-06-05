В Украине хотят легализовать 'доносы' на военнообязанных-нарушителей за деньги: что известно

В Верховной Раде выступили с инициативой обновить подходы к привлечению к ответственности лиц, избегающих воинского долга. В частности, рассматривается возможность вознаграждать граждан за информацию о таких лицах.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко, информирует ТСН. Она отметила, что новый законопроект о военной полиции, направленный на укрепление полномочий этого формирования, включает несколько нововведений, вызвавших обсуждение среди юристов.

"Я могу предположить, что именно военная полиция будет совершать оперативно-розыскные действия в отношении уклонистов, которые не обновили свои военно-учетные данные, не вставшие на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК", — сообщила Анищенко.

Так, военная полиция может получить законодательную возможность в определенных ситуациях входить в помещения лиц, нарушивших закон, включая уклоняющихся от военной службы. Также планируется выплата вознаграждений гражданам, способствующим выявлению правонарушений.

Предлагается создать так называемую "партизанскую сеть" информаторов, которые за вознаграждение сообщали бы полиции о военнообязанных, нарушающих закон.

Согласно статье 9 законопроекта о военной полиции, правоохранители могут на договорной основе сотрудничать с физическими лицами, обеспечивая добровольность и конфиденциальность в этих отношениях, а также материально и морально поощрять тех, кто помогает выявлять и предотвращать преступления.

"Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее", – прокомментировала этот пункт законопроекту адвокат.

Ранее сообщалось, что Правительство в ближайшие дни должно утвердить постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей. Если сигналы об их мобилизации все-таки будут, то вопросы будут подниматься на комитете по нацбезопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МО Украины утвердило новую политику привлечения и удержания человеческого капитала в Силах обороны. Этот стратегический документ направлен на выполнение требований совместимости с НАТО в оборонной сфере и кардинально изменяет подход государства к военному.