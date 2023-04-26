В Украине ликвидировали депутата из Хакасии, воевавшего в рядах ЧВК 'Вагнер': ранее он 'отличился' в Чечне

На фронте в Украине ликвидировали российского депутата-коммуниста Дмитрия Иванова из Республики Хакассия. Многодетный отец выбрал захватывать украинские территории вместе с наемниками и бывшими заключенными в рядах ЧВК "Вагнер" и был уничтожен защитниками Украины.

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О гибели Иванова сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов, передают российские пропагандистские издания. У 46-летнего депутата-оккупанта осталось пятеро детей.

Как пишут пропагандисты, Иванов отправился на войну в Украину в рядах вагнеровцев в феврале 2023 года. Такое решение он объяснял тем, что "прошел Чечню". Оккупант был уверен, что его "боевой опыт" поможет вагнеровцам стирать с лица земли и захватывать украинские города, но в итоге вернулся домой в гробу.

По данным российских изданий, Дмитрия Иванова в течении двух недель подготавливали к участию в боях против украинских воинов в тренировочном центре Молькино, но это ему не помогло.

Коллега Иванова, 62-летний депутат Петр Синьков сказал, что тоже хотел поехать на войну, чтобы убивать украинцев. Также, как и ликвидированный Иванов, он отметился в Чечне и заявил, что "те, кто когда-то воевал, воспринимает эту боль на себя".

В военкомате Иванова записали в резерв, а потом он решил пойти в "Вагнер". Депутата взяли на войну, не смотря на то, что у него пятеро детей, самому младшему из которых всего несколько месяцев.

"Он решил участвовать в этой "спецоперации", ведь его боевой опыт, может, спасет жизнь молодым", – сказал Синьков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали оккупанта из Красноярского края РФ, который оказался тезкой президента РФ. 33-летний Виталий Владимирович Путин до участия в войне против Украины работал железнодорожником, а на фронт пошел добровольцем.